Резиденты «Алга», новый и.о. мэра Уфы и порицание депутата. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии продолжается строительство особой экономической зоны «Алга». Туда заходят всё больше резидентов. В скором времени список пополнится ещё двумя. Mkset сделал подробный разбор резидентов: чем будут заниматься, кто возглавляет и с кем они связаны.