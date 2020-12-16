Резиденты «Алга», новый и.о. мэра Уфы и порицание депутата. Итоги дня в Башкирии

Резиденты «Алга», новый и.о. мэра Уфы и порицание депутата. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:50ОбществоАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
Главные новости Уфы и Башкирии 16 декабря.

Депутаты Горсовета Уфы назначили нового исполняющего обязанности мэра. Им стал ишимбайский бизнесмен, многодетный отец и бывший депутат Сергей Греков.

Кировский районный суд Уфы удовлетворил требования прокуратуры о приостановке работы пансионата «Моя семья», который «прославился» плохим содержанием постояльцев, а также гибелью пожилых людей. Теперь соцучреждение сможет продолжить деятельность только после устранения нарушений.

Врач-анестезиолог Ильнур Масалимов спас жизнь попавшему в аварию мужчине. У пострадавшего остановилось сердце, но медику удалось возобновить сердцебиение.

Уфимский юрист Александр Войцех записал видеообращение президенту России. Адвокат заявил, что Башкирия стала лидером по количеству оправдательных приговоров в отношении чиновников. Он также просит обратить внимание на расследование уголовного дела, касаемого Адвокатской палаты РБ.

В Башкирии продолжается строительство особой экономической зоны «Алга». Туда заходят всё больше резидентов. В скором времени список пополнится ещё двумя. Mkset сделал подробный разбор резидентов: чем будут заниматься, кто возглавляет и с кем они связаны.

Депутату Благовещенска Сергею Жукову объявили публичное порицание за съемку процесса заседаний. Однако сам он утверждает, что ничего противозаконного он не совершил.

Суд присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт Владимиру Санкину, который, по версии следствия, убил мужчину, пристававшего к подросткам. Теперь суд на основании решения назначит наказание.

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