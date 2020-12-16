Основатель GEM Capital Палий: наиболее перспективными являются инвестиции в гейминг

На текущий момент можно выявить несколько основных причин вкладывать средства в гейминг, считает Палий. Во-первых, это очень быстрый рост рынка. Во-вторых, удобный механизм реализации игровой продукции – в отличие от большинства венчурных проектов, игровым студиям достаточно загрузить игру в цифровые магазины, сделав ее доступной для покупки во всех уголках мира. При этом выручка в основном долларовая. Также можно отметить тот факт, что разработка игр в России и странах СНГ выгодна потому, что разработчики отличаются высоким профессионализмом, а их труд достойно оплачивается.