Основатель GEM Capital Палий: наиболее перспективными являются инвестиции в гейминг

Пандемия COVID-19 во всем мире, которой был ознаменован 2020 год, привела к стремительному развитию онлайн-рынка и сферы цифровых развлечений.

Как отметил основатель инвестиционной группы GEM Capital Анатолий Палий, сейчас инвестиции в игровую индустрию и виртуальную реальность набирают обороты и становятся все более перспективными. Как сообщает kommersant.ru, в 2020 году мировой рынок гейминга был оценен почти в 160 миллиардов долларов. Аналитики прогнозируют, что через три года он будет оцениваться в более чем 200 миллиардов долларов. “Сейчас и в среднесрочном горизонте наиболее перспективны инвестиции в гейминг и виртуальную реальность. Спрос на игры растет и поддерживается коронавирусом, а также недавним выходом консолей нового поколения”, – рассказал о будущем игровой индустрии Палий. Он предполагает, что возросшая популярность игр приведет к повышенному спросу на новые продукты, в которые лучше инвестировать средства еще на стадии разработки и запуска. Эксперты пришли к выводу, что в ближайшие годы рынок VR-развлечений вырастет в два раза. 2020 год уже показал, насколько сейчас интересен гейминг в виртуальной реальности. Спрос на игры увеличился не только из-за пандемии, но и благодаря выходу нового оборудования и релизу масштабных проектов. На текущий момент можно выявить несколько основных причин вкладывать средства в гейминг, считает Палий. Во-первых, это очень быстрый рост рынка. Во-вторых, удобный механизм реализации игровой продукции – в отличие от большинства венчурных проектов, игровым студиям достаточно загрузить игру в цифровые магазины, сделав ее доступной для покупки во всех уголках мира. При этом выручка в основном долларовая. Также можно отметить тот факт, что разработка игр в России и странах СНГ выгодна потому, что разработчики отличаются высоким профессионализмом, а их труд достойно оплачивается. По мнению Палия, сфера гейминга далеко не самая предсказуемая, поэтому эксперты тщательно анализируют потенциальные таргеты и выявляют риски. GEM Capital, принимая решение об инвестировании проекта, старается не вкладывать в него больших сумм на первой стадии. А если проект показал себя успешным, вливания средств постепенно растут. Также инвестор озвучил суммы, которые необходимы для реализации компьютерных игр. Крупные проекты требуют бюджета в 10-30 миллионов долларов, а отдача от них может составлять сотни миллионов долларов. Что касается гигантов индустрии, то здесь в бюджеты могут закладываться сотни миллионов долларов, а выручка составляет миллиарды долларов.

