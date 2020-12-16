Налоговый вычет или как вернуть до 650 000 рублей при покупке квартиры

Если квартира приобреталась в браке и нет брачного договора, по умолчанию она является совместно нажитым имуществом. Это значит, что оба супруга имеют право на вычет по одной и той же квартире, но только в пределах фактических расходов. Распределить вычет супруги могут на своё усмотрение.