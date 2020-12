Налоговый вычет или как вернуть до 650 000 рублей при покупке квартиры

Покупка новой квартиры не только очень приятная, но и достаточно затратная статья расходов. Но вы можете вернуть часть потраченных денег!

Все работающие граждане нашей страны платят налог в размере 13% от доходов, и в некоторых случаях, подоходный налог можно не только отдавать, но и получать в виде налогового вычета, например, при покупке квартиры. Разобраться в том, какие есть варианты налогового вычета при покупке квартиры и как их можно получить нам поможет руководитель отдела по работе с банками ГК «Первый Трест» Игорь Моргачёв. На какую сумму налогового вычета можно рассчитывать, купив квартиру? При покупке квартиры вы можете вернуть до 260 000 руб. Плюс если вы взяли квартиру в ипотеку, то можно вернуть ещё до 390 000 руб. с уплаченных по ипотеке процентов. Таким образом максимальная сумма налогового вычета может составить 650 000 руб. По каким кредитам и займам можно получить налоговый вычет? Вычет по кредитным процентам можно получить по любому целевому займу, направленному на приобретение или строительство жилья. Например, если вы взяли займ у работодателя и в договоре написано, что займ будет потрачен на покупку конкретной квартиры, то вы тоже сможете получить налоговый вычет по выплачиваемым кредитным процентам. Когда наступает право получения налогового вычета? Право получения налогового вычета, как основного, так и по ипотечным процентам появляется с момента подписания акта приёма-передачи квартиры. Какие есть варианты возврата НДФЛ? Есть два варианта получения налогового вычета. Первый вариант — через ФНС. Он подходит для возврата НДФЛ за предыдущие периоды или при отсутствии трудового договора. Второй вариант получение налогового вычета у работодателя в текущем году. Отличается ли порядок получения налогового вычета для пенсионеров? Да. В отличии от трудоспособного населения они могут получить вычет не только за тот год, когда купили квартиру, и последующие годы, но и за три предыдущих года. Как распределить вычет между супругами? Если квартира приобреталась в браке и нет брачного договора, по умолчанию она является совместно нажитым имуществом. Это значит, что оба супруга имеют право на вычет по одной и той же квартире, но только в пределах фактических расходов. Распределить вычет супруги могут на своё усмотрение. Можно ли вернуть НДФЛ за долю ребёнка? Да, такая возможность предусмотрена Налоговым кодексом. Стоимость доли ребенка до 18 лет, оплаченная средствами родителей, входит в лимит родителей. Когда ребенку исполнится 18 лет, и он в будущем купит свою квартиру, право на собственный вычет у него сохранится в полном объеме. Как получить налоговый вычет при рефинансировании кредита? В случае рефинансирования ипотечного или целевого кредита в другом банке вы можете получить вычет по процентам и по первоначальному, и по новому кредиту. Для получения налогового вычета с ипотечных процентов по новому договору, в нём обязательно должно быть отмечено, что он выдан для рефинансирования прошлого целевого кредита. В каких случаях имущественный вычет не предоставляется? Налоговый вычет не предоставляется в двух случаях: при покупке недвижимости у взаимозависимых лиц: супруга, детей, родителей, братьев/сестёр, работодателя или если человек уже исчерпал своё право имущественного вычета.

