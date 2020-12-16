МТС и известный фотограф проведут мастер-класс для уфимских школьников

Мастер-класс (11+) на тему «Башкирия в объективе: ЭКОПОКОЛЕНИЕ» проведут уфимский фотограф Светлана Садыкова, а также известные городские блогеры. Они объяснят, как передать атмосферу и рассказать целую эко-историю с помощью одной лишь фотографии: участники мастер-класса обсудят технику построения пейзажей, узнают, как передать на снимках красоту, которую видят глаза, но так сложно передать через камеру. Кроме того, на практическом занятии, которое пройдет в Парке имени Лесоводов Башкирии, школьники узнают главные секреты репортажной съёмки, разберутся в особенностях настройки камеры, освоят работу со вспышкой и узнают, как правильно снимать животных. В рамках мастер-класса Светлана Садыкова также поделится собственным опытом и расскажет о важной роли творчества в жизни каждого человека. Принять участие в занятиях смогут все желающие абсолютно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке (https://mts-events-o-2017.timepad.ru/event/1508541/). Будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.