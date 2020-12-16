КДК РФС обратился в FARE для оценки высказываний Бородина в адрес Тедеско

КДК РФС обратился в FARE для оценки высказываний Бородина в адрес Тедеско

Вчера, 19:44ОбществоPhoto: pxhere.com
По окончании матча 18-го тура РПЛ «Сочи» - «Спартак» наставник красно-белых Доменико Тедеско заявил, что тренер черноморского клуба Дмитрий Бородин допустил в его адрес расистское оскорбление.

Как сообщает «Советский спорт», контрольно-дисциплинарный комитет РФС во вторник принял решение перенести заседание по инцидентам, произошедшим во время и после этого матча.

- Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура российской премьер-лиги между командами «Сочи» и «Спартак», принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию FARE (Football Against Racism in Europe) для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания; а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста ФК «Сочи» Жоазиньо в отношении тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, - рассказал о причинах переноса рассмотрения председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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