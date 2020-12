В Бразилии из легкомоторного самолета выпал телефон и снял свое падение с высоты 500 метров.

По сообщению iz.ru, инцидент произошел, когда бразилец записывал на камеру смартфона видео о полете на легкомоторном самолете. В какой-то момент он не смог удержать мобильное устройство и смартфон упал вниз. Владелец телефона решил узнать, что осталось от гаджета и вычислил его примерное место приземления. Оказалось, что мобильное устройство почти не пострадало и записало свой полет на видео.

