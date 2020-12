Бразильский президент Жаир Болсонару отказался делать прививку от коронавирусной инфекции.

Издание iz.ru сообщает, что бразильский лидер был категоричен в своем высказывании по данному вопросу. Он заявил, что его здоровье - это его личное дело, поэтому делать прививку он не собирается. По его мнению, вакцинация должна быть добровольной и делать прививки должны только те, кто сам этого захочет. Также лидер Бразилии поставил под сомнение эффективность ношения масок для защиты от нового вируса.

