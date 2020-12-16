Депутаты Башкирии взяли на контроль цены на продукты

Депутаты Башкирии взяли на контроль цены на продукты

Вчера, 16:26ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Госсобрание Башкирии провело заседание рабочей группы по проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка продовольственных товаров в республике. Парламентарии решили взять на контроль цены на продукты.

Ранее президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на продукты. В связи с этим Генпрокуратура РФ организовала проверку необоснованного повышения их стоимости. Сахар в стране подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, а хлеб — на 6,3%.

Депутаты Госсосбрания Башкирии отметили, что цены на некоторые продукты в республике ниже предельно установленных. Например, цена подсолнечного масла — 110 рублей за литр. Его средняя стоимость в республике — 118 рублей, однако парламентарии нашли масло «Чишминское» по 106-109 рублей. Кроме того, по их данным, в Башкирии близка к предельно установленной цене стоимость сахара.

Но по отдельным товарным группам есть вопросы. Будем держать ситуацию на контроле и следить за исполнением решений федерального Правительства, сказал спикер Курултая Константин Толкачев.

Первые выезды по торговым объектам состоялись накануне в Уфе, Салавате и Нефтекамске.

Напомним, ранее Башстат опубликовал индекс потребительских цен на товары и услуги в Башкирии. По данным статистики, отдельные виды молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий подорожали на 01-3,9%. Выросли цены также на овощи, часть фруктов, колбасы и куры, некоторые виды кондитерских изделий зелёный чай и препараты.

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