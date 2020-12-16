Депутаты Башкирии взяли на контроль цены на продукты

Депутаты Госсосбрания Башкирии отметили, что цены на некоторые продукты в республике ниже предельно установленных. Например, цена подсолнечного масла — 110 рублей за литр. Его средняя стоимость в республике — 118 рублей, однако парламентарии нашли масло «Чишминское» по 106-109 рублей. Кроме того, по их данным, в Башкирии близка к предельно установленной цене стоимость сахара.