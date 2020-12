Сотрудники дорожно-постовой службы Череповца спасли пешеходов от наезда лихача, развернув свой автомобиль и приняв удар на себя.

По сообщению iz.ru, ситуация произошла на Северном шоссе. Сотрудники полиции остановили автомобиль перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. В этот момент один из сотрудников заметил, что по другой полосе двигается автомобиль и водитель не собирается снижать скорость. Мгновенно сориентировавшись водитель развернул служебный автомобиль и перегородил дорогу лихачу, приняв удар на себя. Таким образом полицейские предотвратили наезд на пешеходов.

