За последние сутки из московских коронавирусных стационаров выписали больше пяти с половиной тысяч человек за последние сутки.

По сообщению iz.ru, за прошедшие сутки в Москве вылечилось от коронавируса пять тысяч пятьсот семьдесят один человек. Таким образом, общее количество пациентов, выписанных из коронавирусных стационаров, превысило пятьсот сорок пять тысяч человек. Всем пациентам, которых выписали из госпиталей, предложили стать донорами плазмы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter