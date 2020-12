Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

Народный артист России Сергей Маковецкий получил положительный тест на коронавирус.

Как сообщает RT, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок подтвердил эту информацию. Сейчас актер находится на лечении, его самочувствие удовлетворительное, через несколько дней будет сдавать второй тест.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter