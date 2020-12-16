Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

Вчера, 23:16
Общество
Photo: pixabay.com
Народный артист России Сергей Маковецкий получил положительный тест на коронавирус.

Как сообщает RT, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок подтвердил эту информацию. Сейчас актер находится на лечении, его самочувствие удовлетворительное, через несколько дней будет сдавать второй тест.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы