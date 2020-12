Как сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, 14% случаев заболеваний коронавирусом в мире приходится на медработников.

Как сообщает RT, такая статистика была оглашена в ходе брифинга ВОЗ, проходящего в Twitter. Глава Всемирной организации здравоохранения отметил, что несмотря на то, что число медицинского персонала составляет всего 3% от мирового населения, на эту группу граждан приходится 14% случаев заболеваемости COVID-19.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter