В Уфе разыскивают 28-летнего Дмитрия Зайнетдинова

Последний раз молодой человек выходил на связь 12 декабря.

В Уфе родственники уже 4 дня ищут 28-летнего Дмитрия Зайнетдинова. Об этом его родсвенники написали в социальных сетях. По их словам, парень уехал из дома 12 декабря на автомобиле ВАЗ-2109. Больше он на связь не выходил.