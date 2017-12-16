В Уфе разыскивают 28-летнего Дмитрия Зайнетдинова

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Последний раз молодой человек выходил на связь 12 декабря.
В Уфе родственники уже 4 дня ищут 28-летнего Дмитрия Зайнетдинова. Об этом его родсвенники написали в социальных сетях. По их словам, парень уехал из дома 12 декабря на автомобиле ВАЗ-2109. Больше он на связь не выходил.
Всех, кто знает о местонахождении Зайнетдинова, просят позвонить по телефону: 8(987) 499-95-59.
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