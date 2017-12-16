В Башкирии на выходных похолодает до -25

Снега не ожидается.

В Башкирии на этих выходных похолодает до -25, следует из данных Башгидромета.

Так, сегодня, 16 декабря днем днем -7,-12°, по востоку – 13, -18. Без осадков.

В воскресенье, 17 декабря, температура воздуха ночью -10,-15°, местами до 20°, днем -6,-11°, по юго востоку республики ночью -20,-25°, днём -12,-17°.Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный.