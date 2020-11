Юрист Гарифулла Яппаров заявил о незаконности арестов в Кармаскалах

Адвокат Гарифулла Яппаров на личной странице в Facebook подробно описал действие каждого сотрудника полиции в период разборок в Кармаскалах. Он заявил, что их действия были неправомерны, из-за чего пострадали люди.

Все вышеуказанные лица лично участвовали в Кармаскалинском межрайонном суде и на основании незаконно составленных ими же протоколов об административном правонарушении требовали у судьи Биктагирова Р.Р. об аресте 19 невинных людей в сроки ареста до 15 суток, написал Гарифулла Яппаров. Также он добавил, что в полиции Кармаскалинского района двое суток незаконно провели почти 30 человек. Там им не предоставили еду, место для отдыха, а некоторые сотрудники, по словам Яппарова, «откровенно издевались» над задержанными. Об этом он планирует заявить позже. Напомним, 7 ноября силовики провели спецоперацию в Кармаскалах, в результате которой 34 человека были задержаны. По решению суда от 8 ноября, были арестованы 19 участников на одни, трое, пять, семь, восемь, 10 и 15 суток за неповиновение госсотрудникам. Позже прокуратура начала проверку по информации об избиение задержанных. Жалобы о телесных повреждениях получила и Общественная палата РБ. Четверо пожаловались на сильные боли в области позвоночника и ребер и заявили, что получили побои от сотрудников правоохранительных органов в ходе задержания.

