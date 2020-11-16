Юрист Гарифулла Яппаров заявил о незаконности арестов в Кармаскалах

Напомним, 7 ноября силовики провели спецоперацию в Кармаскалах, в результате которой 34 человека были задержаны. По решению суда от 8 ноября, были арестованы 19 участников на одни, трое, пять, семь, восемь, 10 и 15 суток за неповиновение госсотрудникам. Позже прокуратура начала проверку по информации об избиение задержанных. Жалобы о телесных повреждениях получила и Общественная палата РБ. Четверо пожаловались на сильные боли в области позвоночника и ребер и заявили, что получили побои от сотрудников правоохранительных органов в ходе задержания.