Власти Башкирии создали рабочую группу для помощи «Детям войны»

Власти Башкирии создали рабочую группу для помощи «Детям войны»

Вчера, 18:15ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии создали рабочую группу для решения вопросов по установлению отдельным категориям граждан статуса «Дети войны». Курирует работу заместитель премьер-министра правительства республики Ленара Иванова. Об этом сообщил депутат Дмитрий Чувилин на своей странице в соцсетях.

Ранее депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии не раз предлагали утвердить в регионе категорию граждан «Дети войны» на законодательном уровне, чтобы обеспечить таких людей мерами социальной поддержки. «Детьми войны» считаются люди, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года. По данным Минтруда, численность указанных граждан, проживающих в республике в 2019 году, составляет 36 973 человека.

В случае, если нормы мер поддержки утвердят на законодательном уровне, такие люди будут получать надбавку к пенсии, единоразовую помощь к торжественным датам, льготы при оплате коммунальных услуг, возможность бесплатного зубопротезирования, бесплатный проезд в общественном транспорте и компенсация родственникам по проведению ритуальных услуг.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы