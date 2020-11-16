Власти Башкирии создали рабочую группу для помощи «Детям войны»

Ранее депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии не раз предлагали утвердить в регионе категорию граждан «Дети войны» на законодательном уровне, чтобы обеспечить таких людей мерами социальной поддержки. «Детьми войны» считаются люди, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года. По данным Минтруда, численность указанных граждан, проживающих в республике в 2019 году, составляет 36 973 человека.