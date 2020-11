Власти Башкирии создали рабочую группу для помощи «Детям войны»

В Башкирии создали рабочую группу для решения вопросов по установлению отдельным категориям граждан статуса «Дети войны». Курирует работу заместитель премьер-министра правительства республики Ленара Иванова. Об этом сообщил депутат Дмитрий Чувилин на своей странице в соцсетях.

Ранее депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии не раз предлагали утвердить в регионе категорию граждан «Дети войны» на законодательном уровне, чтобы обеспечить таких людей мерами социальной поддержки. «Детьми войны» считаются люди, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года. По данным Минтруда, численность указанных граждан, проживающих в республике в 2019 году, составляет 36 973 человека. В случае, если нормы мер поддержки утвердят на законодательном уровне, такие люди будут получать надбавку к пенсии, единоразовую помощь к торжественным датам, льготы при оплате коммунальных услуг, возможность бесплатного зубопротезирования, бесплатный проезд в общественном транспорте и компенсация родственникам по проведению ритуальных услуг.

