В Уфе во время заседания одной из участниц процесса стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Башкирии.

В ходе проверки выяснилось, что упала без сознания родственница участника заседания. Двое сотрудников службы судебных приставов быстро отреагировали на происшествие, оказали женщине первую помощь и вызвали «скорую». — Приехавшие медики констатировали у женщины «инсультное» состояние, в связи с чем она была госпитализирована, — отметили в пресс-службе ведомства.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter