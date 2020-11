К 16:00 по московскому времени специалисты «Россетей» полностью восстановили электроснабжение в Дагестане.

Непогода вызвала сбои в работе сетей 6-10 кВ, при этом сети 35-110 кВ, которые компания активно улучшала и обновляла на протяжении последних лет, напор стихии выдержали. Об этом пишут «Новые известия». В работах по устранению неполадок участвовали почти 250 сотрудников и 70 единиц техники. «Россети» предупреждают, что по сетям 0,4 кВ могут быть отдельные нарушения, на которые быстро реагируют ремонтные бригады. Подать заявку о сбое в электроснабжении можно по бесплатному номеру: 8-800-220-0-220.

