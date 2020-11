В Башкирии Минтруд упростил для жителей республики процесс получения документов и справок. Теперь в центре социальной поддержки населения можно заранее подать заявку на получение документов и записаться на прием.

Запить производится через официальный сайт Минтруда. Там гражданин должен заполнить все необходимые поля, выбрать день получения и записаться на удобное для него время. Напомним, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с 26 октября все офисы МФЦ работают только по предварительной записи. Выдача уже готовых документов производится в порядке живой очереди.

