В Башкирии зафиксировали падеж птиц без случаев заболевания гриппом

В Башкирии зафиксировали падеж птиц без случаев заболевания гриппом

Вчера, 10:57ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Башкирии не зарегистрировано случаев заболевания птичьим гриппом. О ситуации доложил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

В настоящее время были мобилизованы все ветеринарный службы.

Весь падеж который по республике собираем пока отрицательный. У соседеей увеличивается, но мы держим оборону, сказал Фазрахманов.

В качестве меры защиты скота глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал забивать птицу.

Держите оборону. пока справляетесь. Не дай Бог в республику зайдет, это нанесёт сильный ущерб, сказал Хабиров.

Напомним, в соседний Татарстане и Челябинской области была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В Башкирии подобных случаев не выявлено.

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