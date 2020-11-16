В Башкирии зафиксировали падеж птиц без случаев заболевания гриппом

В настоящее время были мобилизованы все ветеринарный службы.
Весь падеж который по республике собираем пока отрицательный. У соседеей увеличивается, но мы держим оборону, сказал Фазрахманов.
В качестве меры защиты скота глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал забивать птицу.
Держите оборону. пока справляетесь. Не дай Бог в республику зайдет, это нанесёт сильный ущерб, сказал Хабиров.
Напомним, в соседний Татарстане и Челябинской области была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В Башкирии подобных случаев не выявлено.