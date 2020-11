По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки заразились внебольничной пневмонией 323 человек. Еще 310 пациентов выписали с выздоровлением.

Растет и количество заболевших коронавирусом. За минувший день заболели 116 человек. В больницах республики лечатся 318 человек. Из них в тяжелом состоянии 32 пациента, шестеро на ИВЛ. Под наблюдением врачей в домашних условиях лучатся 948 человек. Из них за минувшие сутки выздоровели лишь девять человек.

