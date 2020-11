Синоптики сообщили по погоде во вторник и в среду.

Во вторник, 17 ноября, в республике прогнозируется бузе существенных осадков, неустойчивый слабый ветер. Ночью столбик термометра достигнет отметки -12…-17 градусов, а места похолодает до -20…-25 градусов. Днём температура воздуха составит -12…-17 градусов. На следующий день, 18 октября, также без существенных осадков. Синоптики обещают слабый неустойчивый ветер. Ночью ожидается -12…-17 градусов. В некоторых частях Башкирии термометр опустится до -20…-25 градусов. Днём будет -7…-12 градусов.

