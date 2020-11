В Башкирии 17 учреждений попали в «красную зону» по соблюдениям правил безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Контрольное управление не обнаружило нарушений в 111 организациях. Об этом Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.

Глава республики отметил, что в списке оказались администрация Мечетлинского района, одного из сельсоветов Илишевского района, отделы ЗАГСов, а также районные отделения лесхоза. По словам Радия Хабирова, на входе не у всех измеряется температура, не везде соблюдается масочный режим и имеются в наличии санитайзеры. — Я прошу все требования соблюдать. Прошу отработать с главами, чтобы это не повторялось. Контрольное управление будет продолжать ездить и следить, предупредил Хабиров.

