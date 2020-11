Журналисты американских изданий сообщают, что после фактического провала Дональда Трампа на выборах, он практически не занимается вопросами управления страной.

Как пишет Infox, по их информации, большую часть времени он проводит в беседах с коллегами и друзьями. Также ряд СМИ Соединенных Штатов утверждают, что сегодня по факту государство осталось без руководителя. При этом корреспонденты отмечают, что Трамп постепенно свыкается с мыслью своего поражения на выборах.

