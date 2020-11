В Николаевском сельсовете Уфимского района обнаружили загрязненные территории. Об этом сообщили в Россельхознадзоре республики.

Известно, что участки принадлежат агрофирме «Николаевская». Земля на время проверки была покрыта иловым осадком. По взятым пробам удалось определить, что это коммунальные отходы из очистных сооружений «Уфаводоканала», разлитые на площади 5,5 и 37 гектаров. Эксперты установили, что в составе отходом имелись тяжелые металлы. В следствии почва загрязнилась кобальтом, цинком и нитратами. Сейчас управление Россельхознадзора готовит документы для привлечения виновных лиц к ответственности.

