Переполох в Кошкином лесу. Из-за чего шумим?

Кошкин лес в Уфе планируют благоустроить и превратить в парк, а рядом построить жилой комплекс с детскими садами и школой, однако экоактивисты выступили против. Что это за проект, зачем нужен городу и почему вызвал протест — разбирался Mkset.

Почему лес — Кошкин? Кошкин лес — это зелёный массив в микрорайоне Глумилино, ограниченный улицами Сипайловская, Бабича и Рудольфа Нуреева, а также бульваром Давлеткильдеева, с диковинным рельефом, многовековыми деревьями, скальным выходами и питьевыми родниками. Назван так в честь купца Ильи Дмитриевича Кошкина, который владел этой территорией. Photo: Владимир Ковальчук Mkset.ru Лес по сути заброшен и неблагоустроен: непроходимая растительность, мусор, стихийные свалки и загаженные родники. Photo: Владимир Ковальчук Mkset.ru Вдоль него расположены участки бывшего садового товарищества. Они также заброшены, среди руин и гаражных останках обитают бомжи и маргиналы. Жители близлежащих домов предупреждают, что гулять здесь поздно вечером не стоит — если повезёт не нарваться на бомжей или стаю бродячих собак, то угодишь в какой-нибудь ров. Photo: Владимир Ковальчук Mkset.ru Люди регулярно жалуются, что лес буквально загадили и превратили в бомжатник. Ещё в 2008 году градостроители планировали создать в Кошкином лесу парк, но средств из бюджета изыскать не могли на протяжении более десяти лет. Photo: Владимир Ковальчук Mkset.ru А садовые участки выкупила ГК «Госстрой». Еще несколько лет назад данные территории планировались под жилое строительство. Но проект не удалось запустить в работу — башкирский застройщик столкнулся с финансовыми трудностями. В итоге участки рядом с Кошкиным лесом в рамках сделки перешли федеральному девелоперу «Садовое кольцо» за то, что компания взялась довести до конца госстроевские проблемные объекты. Photo: Владимир Ковальчук Mkset.ru Что хотят построить? Проект опубликован Главархитектурой Уфы. Согласно плану, заброшенные садовые участки будут снесены, а на их месте возведут жилкомплекс с десятью многоквартирными высотками, котельной, двумя детскими садами и школой на тысячу мест. В проекте подчёркивается, в самом Кошкином лесу никакого капитального строительства проводиться не будет, поскольку это запрещено законом. ЖК и прочие объекты расположатся на границах леса. Photo: Горсовет Уфы При согласовании строительства власти Уфы также убедили «Садовое кольцо» взять на себя и благоустройство Кошкиного леса, что позволило бы сэкономить бюджетные средства. По заявлению девелопера, эти работы обойдутся в более 100 миллионов рублей. Теперь, помимо жилкомплекса, планируется ещё и создание детских и спортивных площадок, зон отдыха, арт-объектов, кафе, сети тропинок, велосипедных дорожек, эстрады и летнего кинотеатра, танцплощадки, лыжных трасс и верёвочного парка непосредственно в лесу. Photo: Горсовет Уфы Зоны отдыха в Кошкином лесу свяжут между собой три маршрута. Спортивный маршрут соединит различные спортивные точки парка — это будет дорожно-тропиночная сеть для пробежек, поездок на велосипеде, самокате, скейте и роликовых коньках, а зимой трасса может использоваться для лыжного спорта. Прогулочный маршрут пройдет через наиболее живописные места, а третий «быстрый» маршрут — это наиболее короткие прогулочные пути для пешеходов. В «Садовом кольце» тоже подчёркивают, что строительство жилых и социальных объектов не затронет Кошкин лес и будет ограничиваться территорией бывшего садового товарищества. Как поясняют девелоперы, главное условие проекта — сохранить деревья городского леса. Специалисты уже обследовали лес: в нём 1101 дерево и подавляющее большинство подлежит сохранению, а малая часть умирающих и больных будет компенсирована новыми лесопосадками. В Главархитектуре заявляют, что после реализации проекта территориально Кошкин лес даже увеличится в размерах. Почему экоактивисты против? На территории садового товарищества остались насаждения деревьев, которые формально не являются частью городского леса. Градостроители объясняют, что эти деревья не относятся к многовековым соснам Кошкиного леса и ими придётся пожертвовать, потому что на этом месте будет построена школа и детские сады, а заброшенный лес по соседству без бюджетных трат (за счёт коммерческой компании) будет превращён в ухоженный парк. Photo: Владимир Ковальчук Mkset.ru Отметим, согласно закону, в пределах городского леса запрещены некоторые виды деятельности, в том числе капитальное строительство, но не всякие насаждения по умолчанию определяются понятием «городской лес». Photo: Владимир Ковальчук Mkset.ru Автор одной из петиций (пользователь под именем Антон Давыдов) обращает внимание, что земля на месте планируемого строительства содержит известняковые и гипсовые породы и просит построить там парк. Её за неделю подписали чуть больше 500 пользователей. Однако эксперты поясняют, что закарстованность отдельных участков действительно может усложнить строительство, но не делает его невозможным. Что касается просьбы сделать парк, то градостроительный план и проект «Садового кольца» это и подразумевают. Photo: Владимир Ковальчук Mkset.ru Есть ещё одна петиция. В ней автор (пользователь под ником «Редактор bash​.​dtp​.​official» — сообщества, которое публикует новости о чрезвычайных происшествиях в Башкирии) выступает категорически против благоустройства Кошкиного леса и просит просто «оставить его в покое». Photo: Владимир Ковальчук Mkset.ru Так будет парк или нет? Власти планируют провести общественные обсуждения, на которых экоактивисты смогут высказать конкретные претензии. Застройщики заявили, что также намерены принять участие в заседании, поскольку реализация их проекта возможна лишь на условиях максимально бережного обращения с природным объектом.

