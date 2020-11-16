Переполох в Кошкином лесу. Из-за чего шумим?

Автор одной из петиций (пользователь под именем Антон Давыдов) обращает внимание, что земля на месте планируемого строительства содержит известняковые и гипсовые породы и просит построить там парк. Её за неделю подписали чуть больше 500 пользователей. Однако эксперты поясняют, что закарстованность отдельных участков действительно может усложнить строительство, но не делает его невозможным. Что касается просьбы сделать парк, то градостроительный план и проект «Садового кольца» это и подразумевают.