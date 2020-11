В рамках предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Новосибирской области закрывают кинотеатры, расположенные внутри торговых домов.

Газета “Известия” сообщает, что ограничение вводится только на кинотеатры, которые находятся в крупных торговых центрах НСК. Театры и кинотеатры, расположенные за пределами ТРЦ могут продолжать работу, но только при условии заполнения на 50 процентов и соблюдения санитарных требований. Также в НСК рекомендовали работодателям перевести тридцать процентов сотрудников на удаленный режим работы.

