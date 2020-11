Киностудия “Марвел” объявила, что не намерена возвращать в популярный фильм “Железный человек” погибшего героя Роберта Дауни-младшего.

Газета “Известия” сообщает, что заместитель президента киностудии “Марвел” заявил, что герой Роберта Дауни-младшего Тони Старк мертв и как его можно снова вернуть в фильм, никто не представляет. Напомним, что в конце последней части фильма про мстителей герой Тони Старк умирает. Актер, сыгравший персонажа, подтвердил, что не намерен дальше сотрудничать с “Марвел”.

