К флешмобу против ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, присоединилось более девятисот рестораторов и тысячи представителей других бизнес-сегментов.

Газета “Известия” сообщает, что с начала акции ее участники разместили в социальных сетях больше семи тысяч сообщений. Отмечается, что флешмоб проводится уже в семидесяти семи регионах России. В нем участвует больше девятисот рестораторов и тысячи представителей различных сфер бизнеса.

