Хабиров: «Жители Башкирии не могут дозвониться до лечебных учреждений»

Хабиров: «Жители Башкирии не могут дозвониться до лечебных учреждений»

Вчера, 10:40ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров обозначил ряд проблем в республике из-за распространения коронавируса.

Одна из больших проблем, что жители не могут дозвониться до лечебных учреждений, до скорой, больницы, поликлинике, не могут получить простейшую информацию, больничные, результаты анализа, не выходя из дома, сказал Радий Хабиров.

В связи с этим было принято решение открыть ситуационный антиковидный центр, который будет работать в конгресс-холле «Торатау» с 8-00 до 22-00. Помимо операторов задействованы медэксперты из различных государственных учреждений.

Напомним, в республике продолжается рост заболевших коронавирусом. За минувшие сутк подтверждено 116 новых случаев. Скончался ещё один человек. Всего жертвами нового вируса стали 68 жителей республики.

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