Хабаровский край получит дополнительные 15 млрд рублей

За время пребывания в Москве Дегтярев обсудил с федеральными чиновниками транспортный комплекс Хабаровского края. Глава Росавиации Александр Нерадько пообещал Дегтяреву оставить на том же уровне объем субсидирования авиаперевозок и расширить маршрутную сеть. Кроме того, Дегтярев провел встречу с руководителем лизинговой госкомпании Михаилом Полубояриновым. Стороны обсудили программу обновления парка самолетов региональной компании «Хабаровские авиалинии» и подняли вопрос о строительстве двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов, которые должны обслуживать линию Ванино — Холмск.