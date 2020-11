Хабаровский край получит дополнительные 15 млрд рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Москву, где провел несколько встреч с федеральными чиновниками и руководителями госкорпораций. Он договорился о выделении региону дополнительных средств на реализацию социальных проектов в размере 15 миллиардов рублей.

Глава Хабаровского края встретился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и обсудил с ним модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе. Федеральный бюджет будет выделять субъекту РФ на эти цели 1,3 миллиарда рублей в год в течение трех ближайших лет. Об этом пишет vostokmedia.com. Врио губернатора назвал эту сумму «неплохими цифрами, над увеличением которых мы планируем работать». В 2021 году край получит девять миллиардов рублей через Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Деньги пойдут на модернизацию объектов инфраструктуры, социальной сферы, а также на благоустройство городов. Также Москва готова финансировать региону противопаводковые меры, которые предполагают возведение гидрозащитных сооружений и расчистку русел рек. За время пребывания в Москве Дегтярев обсудил с федеральными чиновниками транспортный комплекс Хабаровского края. Глава Росавиации Александр Нерадько пообещал Дегтяреву оставить на том же уровне объем субсидирования авиаперевозок и расширить маршрутную сеть. Кроме того, Дегтярев провел встречу с руководителем лизинговой госкомпании Михаилом Полубояриновым. Стороны обсудили программу обновления парка самолетов региональной компании «Хабаровские авиалинии» и подняли вопрос о строительстве двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов, которые должны обслуживать линию Ванино — Холмск. За то время, что Дегтярев занимает должность врио губернатора, ему удалось привлечь в регион много денег из федерального бюджета.

