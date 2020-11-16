Хабаровский край получит дополнительные 15 млрд рублей

Хабаровский край получит дополнительные 15 млрд рублей

Вчера, 15:23ОбществоPhoto: ldpr.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Москву, где провел несколько встреч с федеральными чиновниками и руководителями госкорпораций. Он договорился о выделении региону дополнительных средств на реализацию социальных проектов в размере 15 миллиардов рублей.

Глава Хабаровского края встретился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и обсудил с ним модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе. Федеральный бюджет будет выделять субъекту РФ на эти цели 1,3 миллиарда рублей в год в течение трех ближайших лет. Об этом пишет vostokmedia.com.

Врио губернатора назвал эту сумму «неплохими цифрами, над увеличением которых мы планируем работать».

В 2021 году край получит девять миллиардов рублей через Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Деньги пойдут на модернизацию объектов инфраструктуры, социальной сферы, а также на благоустройство городов. Также Москва готова финансировать региону противопаводковые меры, которые предполагают возведение гидрозащитных сооружений и расчистку русел рек.

За время пребывания в Москве Дегтярев обсудил с федеральными чиновниками транспортный комплекс Хабаровского края. Глава Росавиации Александр Нерадько пообещал Дегтяреву оставить на том же уровне объем субсидирования авиаперевозок и расширить маршрутную сеть. Кроме того, Дегтярев провел встречу с руководителем лизинговой госкомпании Михаилом Полубояриновым. Стороны обсудили программу обновления парка самолетов региональной компании «Хабаровские авиалинии» и подняли вопрос о строительстве двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов, которые должны обслуживать линию Ванино — Холмск.

За то время, что Дегтярев занимает должность врио губернатора, ему удалось привлечь в регион много денег из федерального бюджета.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы