Forex Optimum Group: отзывы реальных трейдеров

Во время строгих ограничений из-за пандемии десятки тысяч россиян ежедневно теряли работу. Наиболее предприимчивые нашли спасение на фондовом рынке, открыв торговые счета у брокеров и заключая сделки по CFD на акции (контракты на разницу цен).

Особую популярность среди инвесторов и профессиональных трейдеров приобрел международный брокер Forex Optimum Group (FOG), отзывы о котором оставили многие благодарные клиенты. Чтобы узнать, как работает система копирования успешных сделок на FOG и сколько на этом могут зарабатывать инвесторы и трейдеры, пришлось основательно проштудировать документацию на сайте брокера, выписывая условия торговли из клиентского договора, а также вчитываясь в описание сервиса LAMM (копирование сделок). Отзыв о LAMM-сервисе «Форекс Оптимум» В рейтинге доходности «ЛАММ-сервиса» FOG, по состоянию на 11 ноября 2020 года, было зарегистрировано 80 опытных управляющих трейдеров. Они ежедневно анализируют огромные массивы финансовых данных, продают и покупают различные финансовые активы на межбанковском валютном рынке Forex. Статистика доходности лучших трейдеров варьируется от 0,3% до 1091,1% (данные на 11 ноября 2020). Эта информация, а также отзывы находится в открытом доступе на сайте Forex Оptimum Group. Благодаря широко применяемым по всему миру FinTech решениям зарегистрированные на платформе инвесторы могут подключаться к торговым счетам трейдеров и копировать их сделки. Последние после завершения прибыльных сделок получают комиссионное вознаграждение в размере 5-15%. Судя по отзывам о FOG, инвесторы быстро и легко находят общий язык практически с любым из рейтинговых трейдеров проекта. Чтобы начать копирование сделок необходимо выполнить несколько действий: Зарегистрироваться на сайте ForexOptimum в качестве инвестора. Выбрать тип счета: «Стандартный» или «Центовый». Подобрать трейдера с оптимальным соотношением показателей «риск» и «доходность» (для этого и нужен рейтинг со статистикой). Подключиться к счету трейдера и начать копирование сделок. «Стандартный» счет FOG открывает доступ к следующим торговым инструментам: CFD на металлы, на индексы, на сырье и на акции. С точки зрения опытного инвестора, такой счет на Forex Optimum является очень привлекательным. В числе ценных бумаг есть акции промышленных гигантов IT-индустрии, а наличие биржевых товаров (в том числе сельхозпродукции), драгметаллов и энергоносители позволяет диверсифицировать инвестиции и управлять рисками. Кроме того, на «Стандартном» счете минимальный шаг сделки равен 0,01 лота, тогда как на «Центовом» — 0,1. Начальный объем инвестиций при работе со «Стандартным» счетом составляет $300. Однако для маржинального обеспечения более крупных сделок размер депозита должен быть больше $1000 (зависит от числа и объема торговых операций). Специально для тех, кто хочет инвестировать небольшую сумму, существует «Центовый» счет. Его минимальной депозит составляет всего $10 или ¢1000, при том, что большинство финансовых инструментов «Стандартного» счета здесь доступны. Важно, что в отличие от демо-счета, «Центовый» счет брокера «Форекс Оптимум» позволяет работать малыми объемами средств на реальном рынке и получать реальную прибыль. Сделки — это не игрушки Необходимо знать, что работа с контрактами на разницу цен различных финансовых активов не является «азартной игрой». Это не тотализатор и не лотерея, и тем более не карточная игра. Биржевые спекулянты зарабатывают как на падении, так и на росте цен активов. И каждый актив меняет свою стоимость не случайно, а в силу ряда факторов. Задача трейдера проанализировать их, сделать верные выводы и принять решения о заключении сделки. Главное преимущество системы копирования состоит в том, что управляющий трейдер несет такую же ответственность перед деньгами инвестора, как перед своими собственными. Он не выходит на рынок, когда нет ясных торговых возможностей. Один из наиболее прибыльных трейдеров LAMM-Service от Forex optimum с ником CraZZy показал за последний квартал доходность +150%, и оставил свой отзыв об одной из сделок. Речь о покупке декабрьских фьючерсов нефти Brent в первых числах ноября. Сделка принесла инвесторам 2,73% прибыли за сутки, не считая доходов от других операций. «Рост цен на нефть был ожидаем сразу после первых новостей о победе Байдена на выборах в США. Официальных результатов еще не было, но я был уверен, что рынок отреагирует. Для экспертов Байден — это предсказуемость, а значит стабильность», — объяснил свою тактику CraZZy. Отзывы о бренде FOG новых и более опытных участников Сергей Калиненко 28 лет, он живет в Ростове-на-Дону. Стаж на FOG 28 дней. Первая инвестиция — 45 тысяч рублей. Сергей принял решение копировать сделки того самого трейдера CraZZy. «На эти деньги планов не было, но лежать без дела они тоже не могут. Я выбрал трейдера CraZZy за спокойную тактику и стабильные показатели прибыли. Отличный финансовый аналитик, собранный, придерживается принципов Ларри Хайта, очень грамотно понял тенденцию с ценами на нефть после сообщений о победе Байдена. За сутки +27% от суммы ВСЕГО накопленного депозита — почти 20 тысяч за одну сделку (было накоплено 79,6 тыс. руб.).», — написал Сергей. Стоит отметить, что отзывы предоставлены технической поддержкой бренда FOG. Евгений Фокин, 33 года, Санкт-Петербург, начальник отдела продаж. Первую инвестицию в размере $1300 сделал в сентябре 2020 года, копировал сделки трейдера Rose. «Всегда самостоятельно торговал валютой, но на FOG впервые решил копировать сделки опытных трейдеров. Присоединился к Rose в начале осени, и тот 60% депозита грамотно раскидал по стабильным валютам, но на 40% зачем-то купил несколько тонн пшеницы по $190. В мире пандемия, спад производства, а он зерно берет. Но потом у нас сообщили о рекордном урожае и о готовности КНР открывать границы и покупать зерно, и с сентября по ноябрь стоимость выросла до $250. В совокупности вышло $454 прибыли за три месяца, то есть +11% в месяц. Для начала вполне приемлемо», — высказался Евгений. Как и когда выводятся средства со счета FOG Заявка на вывод подается из личного кабинета Forex Optimum и в среднем обрабатывается 1-2 рабочих дня. Вывод возможен только на реквизиты пополнения, чтобы исключить вероятность ошибок или мошеннических действий. Инвесторы FOG могут вывести средства на: Банковские карты VISA/MasterCard;

Банковские карты VISA/MasterCard; QIWI кошелек;

QIWI кошелек; Webmoney;

Webmoney; Payments;

Payments; ru;

ru; LPB;

LPB; Комиссия за вывод брокером не взимается, но платежные системы могут устанавливать собственные тарифы. Максимальный срок обработки заявок, зарегистрированных трейдеров составляет 7 дней, однако по отзывам клиентов FOG, вывод осуществляется быстрее указанного срока.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter