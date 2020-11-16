Эксперты назвали лауреатов премии «Компания года»

Бизнес-премия «Компании года - 2020» стала для Страхового Дома ВСК уже четвертой наградой. До этого организация выходила в призеры в 2013, 2015 и 2018 годах. Отметим, что для деловой жизни России премия превратилась в общественную акцию, подводящую итоги года и определяющую лучших представителей бизнеса.