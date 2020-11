Эксперты назвали лауреатов премии «Компания года»

Лауреатом ежегодной национальной премии «Компания года» стал Страховой Дом ВСК. Он вошел в число лучших предприятий отрасли в номинации «Страховые компании», получив высокие оценки от делового сообщества Российской Федерации.

Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский сказал, что в 2020 году драйвером роста организации стало добровольное медицинское страхование, а также сервисы для здорового образа жизни. Последние стали популярными. Они получили хороший отклик от клиентов компании, сообщает Newsnn.ru. Бизнес-премия «Компании года - 2020» стала для Страхового Дома ВСК уже четвертой наградой. До этого организация выходила в призеры в 2013, 2015 и 2018 годах. Отметим, что для деловой жизни России премия превратилась в общественную акцию, подводящую итоги года и определяющую лучших представителей бизнеса. Специалисты премии выделили организацию деятельности и уровень работы Страхового Дома ВСК. В 2020 году организация продемонстрировала собственную эффективность в удаленном решении страховых случаев. По словам Александра Тарновского, в апреле компанией был запущен сервис в мобильном приложении Страхового Дома ВСК. Там компания предоставляет все услуги по каско в дистанционном формате. Тарновский добавил, что теперь клиенты могут оформлять полисы и урегулировать страховые случаи за несколько минут. Страховой Дом ВСК стремится комплексно подходить к формированию удобного предложения для клиента и постоянно совершенствует свои бизнес-процессы. Индивидуальная награда бизнес-сообщества за внедрение цифровых технологий в страховой сегмент досталась заместителю генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольге Сорокиной. Последняя победила в номинации «Персона года». Сорокина подчеркнула, что ключ к успеху заключается в правильном выборе профессии и компании для развития. Основной задачей страхования собеседница издания считает помощь людям. По мнению Ольги Сорокиной, будущее в финансовом сегменте стоит за инновационными технологиями и удаленными сервисами. Сегодня самые крупные компании быстро строят экосистемы. Они формируют новую ценность. Это большой шаг вперед на пути к клиенту, подытожила замгенерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

