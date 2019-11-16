Высказывания недели: Отсталая Башкирия, как жить рядом с хосписом, порвали "Паруса"

Начнем с того, что оригинальных высказываний на этой неделе немного. Автора самых ярких фраз — главы региона Радия Хабирова на традиционном оперативном совещании не было. Увидев, что нет и мэра Мустафина, я сломала карандаш: это провал, записывать было не за кем. Появилось еще знакомое с советских времен чувство беспокойства, когда акции при заболевшем Борисе Ельцине резко меняли свой курс (правда слегка поднялись цены на родной бензин, но вряд ли из-за этого). А тут еще не было и главного Айболита республики — министра здравоохранения Максима Забелина. Что это? Эпидемия в Правительстве? Надеемся, что нет.

Однако, социальные сети после проведенных в Уфе родительских собраний в школах заставили усомниться: зима еще не наступила, а карантином уже «запахло». Только объявлять его везде пока не спешат. Может быть министр вернется и все встанет на свои места: пациенты перестанут жаловаться на врачей, врачи на свое руководство, главные врачи на чиновников в минздраве… А то больше похоже на сказку «Репка», а это простите уже относится к минсельхозу. Но обо все по порядку.

Медики нескольких лечебных учреждений написали главе Башкирии письмо с просьбой защитить их от «произвола» руководства. Мы нашли тексты этих писем, связались с главным врачом РКБ и написали материал «Эпидемия неповиновения». Надеемся, что Максим Васильевич прочел.

Тем временем, практически в каждую редакцию к нашим коллегам, и к нам в том числе, стали поступать письма недовольных граждан Уфы, жителей поселка «Цветы Башкирии». Они высказались, что «не хотят портить себе настроение видом на хоспис», строительство которого якобы планируется в 50 м от их домов. Скажем так спорно в части расстояния. Еще более спорно, что это письмо в качестве коллективного решения. Уверенности, что этот коллектив — жители домов у меня, честно говоря, нет. Жителям могу однозначно ответить — не заглядывайте в чужие окна. А пациенты и не в силах там гулять по двору и портить вашу цветущую в поселке жизнь. Мнение нашего журналиста Марата Гареева в материале «Обыкновенный фашизм». На следующий день мы подготовили и ответ редакции на данную ситуацию. Читайте «„Будет ранить в самое сердце“: ряды противников строительства хосписа в Уфе крепчают».

Просто так сообщу, что в Казани хоспис находится напротив парка имени Урицкого, неподалёку от стадиона «Тасма» и Московского культурного центра. К слову, скажу, далеко не за городом. Хотя быть может, нервы у жителей Татарстана крепче.

Кстати, о соседях. Подписали-таки мы соглашение с ними. Будем сотрудничать с Татарстаном, точнее их Госсобрание и наш Курултай. Что нам раньше мешало, ответить не смогу, зато знаю, что будет дальше. В рамках подписанного Меморандума планируется выработать совместную политику в разных сферах. Также внимание хотят уделить предотвращению межнациональных конфликтов. Большое количество гостей из Татарстана было на конференции «Миротворческая роль матери», проводимой в мечети «Ихлас».

Это та самая мечеть, в которой Рашида Султанова неожиданно обратила внимание на актуальную проблему — нехватку мужчин. «Вот другая проблема — у нас не хватает мужчин, у мужчин наших очень короткая жизнь! Вот чем надо заниматься, беречь мальчиков с рождения, чтобы они могли дать потомство нормально». О короткой жизни наших подростков в большой статье о токсикомании «Вдохнуть смерть». Я бы даже назвала его главным материалом недели. Это нужно прочитать дважды. Сначала самим взрослым, подумать, осознать, найти правильные слова и прочитать вместе с отпрыском. Не думайте о том, что вашу семью это не коснется. Из тех детей, кто погиб из-за этой гадости в Башкирии ни одного из неблагополучных семей.

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Ну про демографию, потомство и нехватку донорской спермы мы уже писали, повторяться не будем. Лучше вынесем вам на обсуждение другую тему. В Башкирии обсуждают возможность выплачивать отцовский капитал. По задумке авторов проекта, отцовский капитал должен выплачиваться после рождения третьего ребенка, при условии, что все дети рождены и воспитываются в официальном браке. Предполагается, что поправки помогут улучшить демографическую ситуацию, выплаты будут действовать с 2020 года. Так что сначала в ЗАГС! А потом устроим праздник! Нарожаем детей, и начнем думать, а куда бы их на лето в лагерь пристроить. Вспомним легендарные "Алые паруса", где вчера начали рубить деревья.

В понедельник на совещании первый вице-премьер Андрей Назаров поведал о новых праздниках и как по-новому отмечать старые. Он считает, что отмечать такие серьезные даты как День полиции следует «с федеральной составляющей». Андрей Назаров напомнил о новом празднике, который отныне учрежден в Башкирии, — Дне национального костюма. Министру культуры РБ Амине Шафиковой он рекомендовал доработать данный вопрос.

Не знаю, успеет ли Амина Ивниевна доработать этот вопрос. Хотя может и успеет, минкульту Башкирии одобрили только одну заявку на федеральное финансирование из 18!

На проходящей неделе ее непосредственный федеральный босс — министр культуры России Владимир Мединский назвал наш «регион отсталым». Обидно это слышать на фоне того, что Башкирия «на культур-матур» получила в этом году 25 миллиардов рублей из федерального бюджета. Хотелось бы увидеть подробный отчет по затратам. И тут у всякого культурного человека вспоминаются строки Владимира Высоцкого «Где деньги, Зин?».

Как отреагирует на данную оценку глава региона, узнаем в следующий понедельник. Тут правда вспоминается классическое «А судьи кто?». Министр культуры РФ Мединский на этой неделе сравнил Джокера с обвиняемым в убийстве аспирантки Олегом Соколовым. Мединский считает, что в обоих случаях возник похожий ажиотаж. Ну тут как говорит молодежь: «рука/лицо».

Да, вдруг вы позабыли! Остается две недели до конца приема заявок на президентские гранты. В конкурсе могут участвовать проекты зарегистрированных НКО по 13 направлениям, в том числе и по культуре.