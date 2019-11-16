Радий Хабиров назвал противников хосписа в Уфе невеждами

Сегодня, 16 ноября, глава Башкирии у себя в соцсетях прокомментировал скандал со строительством хосписа в Уфе. Напомним, что многим не понравилось, что хоспис может быть построен рядом с их домами и тем самым вид больных людей будет буквально портить им настроение.

Радий Хабиров высказался на это счет предельно определенно, назвав этих людей невеждами, а призывы запретить строительство хосписа сравнил с фашизмом. К слову, именно так большинство комментаторов в уфимском сегменте Facebook характеризовали сложившуюся ситуацию.

Приводим его пост целиком.

«Посмотрите. Это концепция хосписа, который мы начинаем строить в Уфе. И строить мы его будем ровно в том месте, которое группа авторитетных экспертов во главе с Нютой Федермессер определила как лучшее.

Я был очень удивлён, узнав, что по соседству живут люди, не понимающие прописных истин. Одна из них – в том, что люди, которые болеют, ничем не хуже здоровых. И правами обладают – точно такими же. В том числе правом, чтобы хоспис был удобно расположен.

Помимо всего прочего, обращения о запрете выделения земли хоспису говорят и о невежестве их авторов. «Мы будем ездить за катафалками»… «Наши дети будут видеть умирающих»… Если бы вы элементарно поинтересовались, то узнали бы, что ничего, кроме небольшого красивого здания, ваши дети не увидят. К тому же – вовсе не «напротив».

Но вместо изучения вопроса понеслись крики «запретить». Резюме мое будет простым и понятным. Башкирия, слава Богу, не Спарта и не Германия времен фашизма. Здесь никогда не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по национальному, ни по любому другому признаку. А тем, кто сподобился на эти заявления, надо сходить в мечеть, храм или синагогу и подумать о своём нравственном облике».