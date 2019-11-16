Молодым уфимцам рассказали об их пенсионом будущем

В одном из районов Уфы молодым людям рассказали о том, что их ждет на пенсии. Ну, исходя из среднего размера пенсии по стране в сумме около 15 тысяч рублей, будущее молодежи ждет незавидное. Об этом, собственно, и рассказали. Информация предоставлена администрацией Уфы.

Мероприятие проходило в рамках Единого дня пенсионной грамотности. В этот день, 14 ноября, по всей стране, в том числе, в Уфе молодому поколению рассказывают об основах пенсионной системы, о том, как правильно создать трудовую биографию, об услугах, предоставляемых пенсионным фондом, об электронной трудовой книжке.