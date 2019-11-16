Молодым уфимцам рассказали об их пенсионом будущем
Вчера, 10:26ОбществоМарат ГареевФото: ufacity.info
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Правда, не рассказали, как не остаться нищим к старости.
Сюжеты: Эксклюзив
В одном из районов Уфы молодым людям рассказали о том, что их ждет на пенсии. Ну, исходя из среднего размера пенсии по стране в сумме около 15 тысяч рублей, будущее молодежи ждет незавидное. Об этом, собственно, и рассказали. Информация предоставлена администрацией Уфы.
Мероприятие проходило в рамках Единого дня пенсионной грамотности. В этот день, 14 ноября, по всей стране, в том числе, в Уфе молодому поколению рассказывают об основах пенсионной системы, о том, как правильно создать трудовую биографию, об услугах, предоставляемых пенсионным фондом, об электронной трудовой книжке.
Правда, молодым людям ни слова не рассказали о том, что и как сделать, чтобы к пенсионному возрасту не остаться нищими людьми, получающими среднюю пенсию.
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