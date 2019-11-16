Феминизм в бездействии: В Башкирии людей принимают на работу в зависимости от пола

Согласно опросу, проведенному рекрутинговым агентством «Head Hunter» среди работодателей, большинство из них или почти все – 96% – признались, что хотя бы один раз они принимали на работу кандидатов на должность в зависимости от пола: конкретно или мужчину или женщину. Исследование работодателей проводилось по всей стране, в том числе, в Башкирии.

Что интересно, 8 лет назад, когда в 2011 году проводился аналогичный опрос, гораздо меньше работодателей признались в гендерных предпочтениях при приеме на работу – таких было 88%.

Аналитики также приводят следующие интересные данные. Оказывается, предпочтение к конкретному полу отдается при приеме на работу на низкоквалифицированные должности (рабочий, административный персонал и т. п.). А вот чем выше должность, тем реже пол имеет значение.