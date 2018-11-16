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В Башкирии ищут 18-летнюю девушку, сбежавшую из дома
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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В Башкирии ищут 18-летнюю девушку, сбежавшую из дома

16 ноября 2018, 14:28ОбществоТатьяна МайороваФото: пресс-служба МВД по РБ
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