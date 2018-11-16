Ляйсан Утяшева: Мужа пилить нельзя

В нем она откровенно рассказала об успехе, своем шоу, муже и смерти мамы. Ведущая призналась, что купила свою квартиру в 16 лет, а после поражения и серьезной травмы в 2006-м, стала «заедать» свои проблемы.

- Я пришла и сказала Ирине Винер – давайте не будем мучать друг друга. Я тогда еще выиграла ряд турниров, а про Олимпиаду в Пекине все говорили – это Олимпиада Утяшевой. Та травма была знаком свыше. Значит, не надо было.

Вместе с ведущей Ляйсан посетила могилу любимой мамы Зульфии, на которой возвышается фигура лебедя с расправленными крыльями.

- Она такой и была - лебедь, которая нас обнимала. Я помню, в ту ночь. Когда она ушла, я ее не поцеловала на ночь. Ушла из комнаты. Когда вспомнила, у нее уже была пена изо рта, она была вся в конвульсиях…а ведь ей было всего 47 и она была абсолютно здоровой.

Когда она ушла, наступили пустота, тишина и белый шум.

Рассказала Ляйсан Утяшева и главном в семейной жизни:

- Все элементарно, нельзя пилить мужа.

В конце интервью вместе с журналисткой ведущая отправилась к памятнику Георгия Победоносца в Москве, у которого она, еще юной гимнасткой, попросила победы на очередных соревнованиях. Тогда ее желание сбылось.

- Сегодня я мама и главное, о чем я мечтаю, - это мир на земле. Мир без войны.