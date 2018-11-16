En+ наращивает темпы выработки электроэнергии

Так, выработка электроэнергии ГЭС, принадлежащих En+, возросла на 3,1% и составила 42,9 млрд кВт.ч, а выработка ТЭЦ возросла на 17% - до 10,3 млрд кВт.ч.

Вместе с тем, пишет rns, Абаканская СЭС выработала в течение 9 месяцев 5,2 млн кВт.ч электроэнергии. Этот показатель на 5,5% меньше аналогичного периода 2017 года. Производство тепловой энергии за отчетный период возросло на 5,1% и составило 18,4 млн Гкал.