Восстановленному молоку в России разрешат иметь синий оттенок

Минсельхозом РФ предложены поправки к регламенту о безопасности молока и молочной продукции.

Как пишет портал Dni.ru, по документу, восстановленный напиток может иметь синий оттенок и привкус кипячения.

Новые поправки к техрегламенту «О безопасности молока и молочной продукции» относятся к физико-химическим свойства молока, произведенного из воды и сухой основы. По словам авторов инициативы, у напитка допускается синеватый оттенок.

В Минсельхозе поясняют, что такой цвет напиток приобретает в ходе обезжиривания, и это никак не сказывается на качестве. Также допустим сладковатый привкус продукта, привкус кипячения и сухого молока.

Стерилизованное молоко должно быть светло-кремовым, обогащенное в зависимости от того, какой компонент использовался для обогащения. В ведомстве подчеркивают, что новый документ окажет значительную помощь производителям.

Сейчас компании используют для восстановленного молока не очень привлекательное название «молочный напиток».