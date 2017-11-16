Верховный суд Башкирии отложил рассмотрение дела ЖСК "Дуслык-строй"

Повторное рассмотрение дела в аппеляции по делу ЖСК "Дуслык строй" сегодня было перенесено. Пайщики дома на ул. Кирова 43/2 пытаются добиться признания права собственности на объект за собой. Отложение дела сегодня они расценили как целенаправленное затягивание процесса.

Решение по иску пайщиков ЖСК "Дуслык-Строй" вынес Кировский районный суд в январе этого года. Их требования были удовлетворены:право собственности на дом было признано за гражданами. Однако застройщик объекта - фонд "Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению "Луч" обжаловал решение в аппеляции и добился его отмены. Пайщики подали кассационную жалобу, согласно которой дело вернули на повторное рассмотрение в аппеляции, которое было назначено на сегодня, 16 ноября.

На заседание пришли несколько десятков дольщиков, которые рассчитывали на то, что определение будет вынесено в их пользу. Однако, начав заседание, судья сообщила, что по делу поступило ходатайство. Его внес арбитражный управляющий подрядчика дома - компании "Энерготехсервис". Как следовало из заявления, он не получал ни решения суда в первой инстанции, ни аппеляционного определения и не знал о существовании данного судебного процесса. Сам он в суд не явился, а в ходатайстве подчеркнул, что считает рассмотрение жалобы без представителя "Энерготехсервиса" недопустимым. Выяснилось, что все уведомления суд направлял на адрес компании, а у арбитражного управляющего он другой.

Истцы и представители госкомстроя республики выступили против удовлетворения ходатайства, заявив, что компания злоупотребляет своим процессуальным правом, и ее действия направлены на затягивание судебного процесса.

Выслушав обе стороны, суд все-таки вынес решение удовлетворить ходатайства. Заседание назначено на 28 ноября.