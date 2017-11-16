В Башкирии вновь уволили главврача перинатального центра

Фиргат Байрамгулов намерен оспорить это решение.

В Башкирии директору главному врачу Республиканского перинатального центра (РПЦ) Фиргату Байрамгулову вручили уведомление об увольнении. Как рассказал «Медиакорсети» господин Байрамгулов, сложить полномочия он должен 21 ноября. Приказ подписан министром здравоохранения республики Анваром Бакировым.

- Мне вручили приказ. Я написал, что ознакомлен, но не согласен. Пока сижу работаю. 21 числа я из этого кабинета уйду, - сказал Фиргат Байрамгулов.

Его уволили на основании ч. 2 статью 278 Трудового кодекса. Это означает, что трудовой договор может быть расторгнут собственником без каких-либо причин.

Должность главврача перинатального центра сокращена. Напомним, что в мае было объявлено о том, что перинатальный центр и уфимский роддом № 4 будут объединены. Фиргат Байрамгулов выступал против этого. Он заявлял, что в результате этого ухудшится качество оказания медицинской помощи.

Напомним, что министерство здравоохранения республики уже принимало решение об увольнении Фиргата Байрамгулова. Однако, это решение ему удалось оспорить в Верховном суде республики в октябре этого года. В этот раз Фиргат Байрамгулов вновь планирует обратиться в суд.

- Конечно, обязательно, - ответил он на вопрос «Медиакорсети».