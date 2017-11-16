В Башкирии стартует акция ГИБДД и минздрава ко Дню памяти жертв ДТП
Сегодня, 14:39ОбществоКонстантин Климов
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Госавтоинспекция РБ и минздрав РБ анонсировали акцию на пресс-конференции посвящённой к "День памяти жертв ДТП".
С 20 ноября в Башкирии стартует совместная акция ГИБДД и минздрава Башкирии "А ты сможешь?". Основная цель акции - научить как можно больше граждан оказывать первую медицинскую помощь. Целевой аудиторией акции в минздраве называют студентов, слушателей автошкол, сотрудников ГИБДД и пожарной службы. Мастер-классы смогут пройти все желающие.
Как рассказал Анвар Бакиров, уроки пройдут в четырёх симуляционных центрах в БГМУ, уфимском медколледже, центре повышении квалификации и на площадке станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
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