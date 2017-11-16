В Башкирии стартует акция ГИБДД и минздрава ко Дню памяти жертв ДТП

Госавтоинспекция РБ и минздрав РБ анонсировали акцию на пресс-конференции посвящённой к "День памяти жертв ДТП".

С 20 ноября в Башкирии стартует совместная акция ГИБДД и минздрава Башкирии "А ты сможешь?". Основная цель акции - научить как можно больше граждан оказывать первую медицинскую помощь. Целевой аудиторией акции в минздраве называют студентов, слушателей автошкол, сотрудников ГИБДД и пожарной службы. Мастер-классы смогут пройти все желающие.