В Башкирии одинокая фронтовичка оказалась брошена на произвол судьбы

91-летняя жительница города Салавата уже несколько лет не может выйти из дома из-за болезни.

Волонтер Мария Мартынова разместила в группе Вконтакте salavatlife просьбу оказать посильную помощь жительнице Салавата Нине Андреевне Крупениной, оказавшейся в безвыходной ситуации. Дело в том, что Нина Андреевна в последние годы совсем обессилела по причине болезней и пожилого возраста. Она не может выйти из дома, чтобы сходить за продуктами или лекарствами. Не было сил, чтобы навести порядок в квартире. В итоге квартира Нины Андреевны оказалась захламлена. Но самое ужасное – незаживающие ожоги, которые появились у Нины Андреевны на ногах из-за пролитого кипятка.

При этом, как выяснили волонтеры со слов Нины Андреевны, работники социальных служб навещают ее очень редко. В ответ на возникшие вопросы, по словам Марии Мартыновой, ей ответили, что неадекватная пенсионерка никого не пускает в квартиру. Однако Мария настаивает, что представители социальной службы вводят всех в заблуждение, потому что Нина Андреевна пустила волонтеров в квартиру и позволила помочь ей, а затем сердечно благодарила.

Видео Видео: Мария Мартынова

Отдушина пенсионерки – игра на балалайке, Нина Андреевна делает это виртуозно.

По словам Марии, после публикации истории про Нину Андреевну в соцсетях и СМИ появилось немало желающих помочь ей или хотя бы перечислить средства в помощь Нине Андреевне. Первая публикация о фронтовичке появилась на proural.info.

- На этой неделе я приеду в город Салават, все, кто может и хочет, приходите, нужно убраться у нее в квартире, купить продуктов, она будет безмерно благодарна. Я уверена, мир не без добрых людей! – сообщила Мария в соцсетях.

Девушка сама проживает в Оренбурге и учится там в университете, но она намерена постоянно следить за судьбой Нины Андреевны, раз уж рядом с пенсионеркой не оказалось больше никого. Попутно Мария намерена все-таки выяснить отношения с социальными службами и добиться более внимательного отношения к Нине Андреевне.

Видео Видео: Мария Мартынова