Ученые открыли негативные свойства соли

Группа ученых из разных стран мира выявила, что поваренная соль может вести к нарушению микрофлоры кишечника и вызывать различные болезни.

Как пишет издание Dni.ru, эти выводы исследователи сделали в ходе опытов над млекопитающими.

Ученые из Германии, Бельгии и США изучили экскременты мышей, питающихся едой с повышенным содержанием соли. Оказалось, что в организмах животных сократилось число бактерий Lactobacillus murinus.

По этой причине у животных мог развиваться аутоиммунный энцефаломиелит и гипертензия. Первое исследование о влиянии соли на здоровье кишечника было проведено и на людях. Было установлено, что употребление чрезмерного количества хлорида натрия ведет к сокращению числа полезных бактерий и росту Т-хелперов 17-го типа, которые в переизбытке могут провоцировать повышенное давление в полых органах.

До этого финские ученые определили, что повышенное употребление соли вызывает сердечную недостаточность. Специалисты считают, что если каждый день превышать норму потребления, риск развития сердечных заболеваний возрастет в два раза.

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) рекомендовано употреблять не более пяти граммов соли в сутки, а фактически человеку нужно всего два грамма. А большинство людей употребляют на 80-140% свыше нормы, считают в организации.