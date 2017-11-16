Почему Татарстан теряет стабильность - СМИ

В последнее время соседний с Башкирии регион Татарстан все чаще стал фигурировать в федеральных СМИ с негативной повесткой. Ответ на вопрос, почему так происходит, попытались дать журналисты «Новых Известий».

Соседний с Башкирией Татарстан – один из самых благополучных регионов России. Часто наш сосед опережает нас в различных рейтингах. Так Татарстан по итогам прошлого года занял 1-ое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ. Башкирия тогда заняла лишь 13-ое место. Однако в последнее время в федеральных СМИ все чаще появляются новости о соседней республике с негативной повесткой.

Так, в марте этого года без лицензии остался один из крупнейших банков республики – Татфондбанк, а осенью этого года в республике стал активно развиваться языковой конфликт. В результате имидж Татарстана в глазах федерального центра как стабильного региона стремительно разваливается. Почему так происходит, разбирались журналисты «Новых известий».