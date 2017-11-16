На Центр спортивной подготовки в Уфе выделят более 900 млн руб из бюджета

Строительство Центра спортивной подготовки в Уфе будет завершено на средства республиканского бюджета. Расходы по адресной инвестиционной программе на 2018 и 2019 годы перераспределены: на центр пойдут деньги нераспределенного резерва по статье "национальная экономика".

Как следует из распоряжения правительства, в 2018 году на строительство объекта будет направлено более 600 миллионов рублей. В 2019 году выделят еще 302 миллиона рублей. Эти средства изначально были заложены в программу по статье "национальная экономика" как не распределенный резерв.

Строительство Центра спортивной подготовки РБ на ул. Камышлинской в Затоне ведется с 2011 года. Он будет оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что в нем будут расположены тренировочные залы, стадион, врачебно-восстановительный центр, бассейн, гостиница на 200 мест, автопарковка и кафе. Общая сумма затрат на строительство - более двух миллиардов рублей. На сегодня построена лишь коробка здания. Изначально сообщалось, что центр будет сдан в 2019 году. Позже сообщалось, что он будет готов к Летним международным детским играм, которые пройдут в 2019 году.