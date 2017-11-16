Миллиардер из России продал картину да Винчи за 450 млн долларов

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке продали самый дорогой предмет искусства за всю историю торгов.

Как пишет издание Dni.ru, с молотка ушла картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», принадлежавшая бизнесмену из России Дмитрию Рыболовлеву.

Начальная цена картины составляла 100 миллионов долларов, но в процессе торгов возросла более чем в четыре раза. Покупатель был готов отдать за нее 400 миллионов, а конечная стоимость составила 450 миллионов 312 тысяч 500 долларов.

Торги длились более получаса. Предыдущий рекорд побили в 2015 году. Он принадлежал картине «Алжирские женщины» Пабло Пикассо. Картину тогда продали за 179,4 миллиона долларов.

Картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи является единственным полотном художника, когда-либо находившимся в частной коллекции. Художник написал картину в 1500 году. Она была частью коллекций королевских семей Европы.

Впервые работу выставили на аукцион Sotheby’s в 1958 году. В то время автор работы был точно не известен и картину отнесли к школе да Винчи. Покупатель приобрел ее всего за 45 фунтов стерлингов.