Дольщикам «Миловского парка» в Уфе попытались «отрезать» коммуникации

Сотрудники застройщика попытались отключить отопление в домах где уже живут люди.

Сегодня, 16 ноября, жильцам двух домов в жилом комплексе «Миловский парк» в Уфе попытались отключить коммуникации. Как сообщили сами жильцы, утром пришли двое рабочих, которые попытались слить теплоноситель из индивидуальных котлов отопления, установленных в пустующих квартирах.

- Если сольют воду и перестанут отапливать пустые квартиры, то водопровод и канализация замёрзнут, как только температура упадёт ниже нуля. И мы вынуждены будем съехать, - сообщила владелец одной из квартир Элина Куликова.

Напомним, жилой комплекс «Миловский парк» строился при господдержке, однако позже социальная программа «Жильё для российской семьи» была не исполнена в части обязательств государства построить инфраструктуру, что привело к приостановке строительства. И люди, купившие квартиру по льготной ипотечной ставке, попали в разряд дольщиков проблемных домов. В 2016 году дома под литером 2 и 3 получили разрешение на ввод в эксплуатацию после гарантийного письма застройщика, в котором «Килстройинвест» пообещал исправить «мелкие недочёты». Однако через полгода разрешение было отозвано из-за невыполненных обещаний застройщика, к этому времени в дома успели заселиться 11 семей, которые проживают там до сих пор.

По словам Куликовой, «Килстройинвест» не в силах оплачивать счета за газ в пустующих квартирах.

- Как только мы начали бить тревогу и звонить в контролирующие органы, работники застройщика отказались от намерений «заморозить дом», нам сказали, что позвонил руководитель и сказал приостановить работу, - рассказала Элина Куликова.